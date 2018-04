Papa Francesco: lunedì 9 aprile la presentazione della nuova esortazione apostolica, “Gaudete et Exsultate”

Lunedì prossimo, 9 aprile, alle ore 12.15, nella Sala Stampa della Santa Sede (Via della Conciliazione 54), si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’esortazione apostolica di Papa Francesco “Gaudete et Exsultate”, sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. A darne notizia è oggi la Sala stampa vaticana. Interverranno alla conferenza stampa mons. Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, il giornalista Gianni Valente e Paola Bignardi, dell’Azione Cattolica.