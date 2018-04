Migranti: donna trascinata giù dal treno a Mentone. Marmo (Caritas Ventimiglia), “è prassi quotidiana”

“È sempre spiacevole e criticabile constatare le modalità con cui la polizia francese effettua il controllo sistematico delle persone di colore alla frontiera italo-francese”. Non è stupito il direttore della Caritas della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Maurizio Marmo, di fronte al video diffuso nei giorni scorsi in rete da tre studenti francesi – e diventato virale nelle ultime ore – che mostra una squadra della polizia francese intenta a trascinare fuori da un treno una migrante incinta, nei pressi della stazione di Garavan, a Mentone (Francia). Il video rilanciato dal sito nice-matin ritrae gli agenti mentre prendono la donna per braccia e gambe e la costringono a scendere tra le grida e le proteste sue e dell’uomo che viaggiava con lei e di un bambino. Marmo, interpellato dal Sir, parla di una “prassi quotidiana di respingimenti alla frontiera che risponde ad una consegna precisa” e che, a quanto pare, “non ha subito particolari cambiamenti dopo i fatti di Bardonecchia”. Il direttore della Caritas cita, in particolare, il frequente respingimento di minori stranieri non accompagnati da parte degli agenti francesi (prassi vietata dalle Convenzioni internazionali e dal diritto di asilo europeo). “Nel mese di febbraio – racconta Marmo – alcuni avvocati italiani e francesi hanno realizzato un’azione dimostrativa inoltrando al Tribunale di Nizza 20 ricorsi per ragazzi minorenni rimandati a Ventimiglia dopo essere stati respinti alla frontiera. Il giudice ha accolto 19 ricorsi su 20 permettendo a 8 dei ragazzi (gli unici che erano ancora a Ventimiglia) di essere riportati alla frontiera e accolti in strutture idonee”.