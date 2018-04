Libri: Macerata, il 12 aprile la presentazione di “Ospedale da campo” col vescovo Marconi

Sarà presentato giovedì 12 aprile, alle 18, nel polo Pantaleoni dell’Università di Macerata il libro “Ospedale da campo. Memorie di un medico cattolico, dalla guerra di Libia a Caporetto” (ed. Rubbettino), a cura di Gianni Scipione Rossi. All’iniziativa, organizzata con il patrocinio della diocesi, interverrà il vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi. La presentazione del testo, che raccoglie le memorie di Filippo Petroselli, giovane ufficiale di Sanità in servizio prima in Libia e poi durante la prima Guerra mondiale, rientra tra le attività per il centenario della Grande Guerra. Interverranno anche il rettore dell’Università di Macerata, Francesco Adornato, e il prefetto di Macerata, Roberta Preziotti. Parleranno del testo Angelo Ventrone, ordinario di Storia contemporanea nell’ateneo, e il curatore Gianni Scipione Rossi.