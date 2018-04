Informazione: Perugia, al Festival del giornalismo dibattiti dedicati a immigrazione e fake news

Si svolgerà, venerdì 13 aprile, alle 16, nella sala san Francesco, a Perugia, l’incontro su “Immigrazione: per una comunicazione positiva”’. L’iniziativa, organizzata nell’ambito del Festival del giornalismo, ospiterà gli interventi di Mario Morcellini, in rappresentanza dell’Agcom, Paolo Brivio di Caritas italiana, Paola Springhetti dell’Università pontificia salesiana, mons. Paolo Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve. A segnalare l’incontro, promosso dall’Ucsi dell’Umbria e dalla Commissione regionale per le comunicazioni sociali, è il settimanale diocesano “La Voce”. A margine del Festival, per i giornalisti presenti a Perugia e per gli operatori dei media locali, domenica 15 aprile, alle 10, è in programma anche un incontro su “Fake news e post verità”, ispirato dal tema della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Ne parleranno padre Francesco Occhetta, assistente nazionale Ucsi e scrittore de “La Civiltà Cattolica”, padre Paolo Benanti, docente all’Università pontificia gregoriana, Marco Mazzoni, presidente del Corecom Umbria. Alle 11.30, nella cattedrale di San Lorenzo, padre Occhetta presiederà una celebrazione eucaristica.