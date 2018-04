“Dall’inizio dell’anno abbiamo un aumento del 50% di infortuni mortali in cantieri edili rispetto al 2017”. È il preoccupante dato fornito oggi da Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil, sindacato dei lavoratori delle costruzioni, dopo la tragedia accaduta questa mattina a Crotone in un cantiere edile. Un vecchio muro di contenimento in cemento armato è crollato travolgendo alcuni operai: due sono morti, mentre uno è stato ferito gravemente.