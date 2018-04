Diocesi: Terni, il 7 aprile raccolta alimentare per gli empori della solidarietà

Una raccolta di alimenti, sabato 7 aprile, per sostenere l’attività dell’emporio solidale di Terni, nel centro di ascolto di via Vollusiano, e l’emporio solidale di Amelia nella Cittadella della solidarietà, in via della Repubblica. A organizzarla è la Caritas diocesana in collaborazione con le parrocchie inserite nel progetto “Emporio della solidarietà”. La raccolta si terrà per l’intera giornata di sabato in nove supermercati di Terni e in quattro di Amelia. All’ingresso, i volontari illustreranno l’iniziativa ai clienti distribuendo materiale informativo e sacchetti dove inserire le donazioni, che saranno consegnate all’uscita. I beni richiesti sono generi alimentari di facile conservazione e stoccaggio: pasta, riso, olio, latte, legumi, caffè, orzo, pomodori pelati, zucchero, farina, biscotti, scatolame vario, prodotti per l’infanzia, come pannolini, pappe e omogeneizzati, e prodotti per l’igiene personale e per la casa. Attualmente nell’emporio solidale di Terni vengono aiutati 148 nuclei familiari per un totale di 510 persone. In crescita il numero delle presenze nell’emporio solidale di Amelia, a cui fanno riferimento le attività caritative della zona di Amelia e alcune parrocchie del narnese, dove vengono aiutati 135 nuclei familiari. La maggior parte sono italiani e comunitari, tra loro anche 36 disabili e 123 minori. Circa 80 volontari della Caritas saranno impegnati nel servizio di raccolta nei vari esercizi commerciali.