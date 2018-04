Diocesi: Prato, mons. Paglia l’8 aprile presenterà il libro “Sorella morte. Dignità del vivere e del morire”

Il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, mons. Vincenzo Paglia, terrà una lectio magistralis a Villa del Palco, a Prato, domenica 8 aprile, alle 17. Un’occasione durante la quale presenterà il suo libro dal titolo “Sorella morte. Dignità del vivere e del morire”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del master in Accompagnamento spirituale nella malattia e nel morire, curato dall’associazione TuttoèVita onlus in collaborazione con l’Università di Padova e la Federazione cure palliative onlus. “La presenza di mons. Paglia – spiegano gli organizzatori del master – arricchisce di nuovi significati il percorso che abbiamo intrapreso. Nel suo ultimo libro l’arcivescovo ha affrontato le delicate tematiche della dignità della vita e della morte nella cultura contemporanea. L’autore sottolinea molto bene come sia imprescindibile il bisogno e il diritto di ogni essere umano di non essere lasciato solo di fronte a questo momento cruciale della vita”.