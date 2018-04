Diocesi: Grosseto, sabato 7 e domenica 8 aprile testimonianza di p. Firas Lutfi della comunità latina di Aleppo

Padre Firas Lufti, Aleppo

Padre Firas Lutfi, frate francescano della Custodia di Terra Santa, siriano, vicario parrocchiale della comunità latina di Aleppo porterà la sua testimonianza a Grosseto, sabato 7 e domenica 8 aprile, invitato dalla diocesi locale. Il religioso, si legge in un comunicato della diocesi toscana, è già stato altre volte a Grosseto “per portare la testimonianza eroica e pacifica dei cristiani che vivono da oltre cinque anni il dramma della guerra e di tutto un popolo ormai stremato”. Il sacerdote celebrerà sabato la Messa prefestiva nella cattedrale di San Lorenzo, alle 18, trasmessa in diretta da Tv9. Domenica mattina, invece, sarà accolto nella parrocchia di Roselle, dove porterà la sua testimonianza. Nella serata di sabato, alle 21, è previsto un incontro con padre Lufti presso la parrocchia dell’Addolorata (via papa Giovanni XXIII, 4) a Grosseto, dove il religioso guiderà un momento di preghiera e offrirà anche in questa circostanza la sua testimonianza. “Lancio un appello a tutti perché possiamo essere presenti il più possibile a questi momenti – dice il vescovo Rodolfo Cetoloni –. E’ importante che non cali l’attenzione sul dramma del popolo siriano e che esso possa sentire la fattiva solidarietà della nostra comunità, che arrivi come balsamo a lenire almeno un po’ il peso che la gente sta sopportando. La visita di p. Firas sarà l’occasione per ascoltare la testimonianza di una Chiesa che soffre e che offre questa sofferenza come testimonianza di carità e di resistenza non violenta”.