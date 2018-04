Diocesi: Fossano, l’8 aprile festa per la vita con il vescovo Delbosco e la premiazione dei disegni dei piccoli studenti

Un pomeriggio dedicato alla vita che sarà celebrata con una festa. A organizzarla, la Comunità Papa Giovanni XXIII, il Centro di aiuto alla vita e la diocesi di Fossano, domenica 8 aprile, alle 15.30, nei locali della “Forti e Sani”, in piazza Milite Ignoto. Ne dà notizia il settimanale diocesano “La Fedeltà”. Alla Festa per la vita interverrà mons. Piero Delbosco, vescovo delle diocesi di Fossano e Cuneo. Nel pomeriggio tanta musica, a cura di Raffaella Buzzi, accompagnata al pianoforte da Enzo Fornione, e del gruppo musicale Amici Apg23. Durante l’iniziativa verranno premiati i disegni del concorso “La vita in un’immagine”, realizzati dai bambini delle scuole materne ed elementari di Fossano. Le loro rappresentazioni saranno esposte nel pomeriggio nel salone della “Forti e Sani” e poi, dal 9 al 29 aprile, al Castello degli Acaja, sempre a Fossano. “Sarà un pomeriggio di festa e di riflessione sul tema della vita – spiegano i promotori dell’iniziativa -, coinvolgendo in prima persona i bambini”.