Diocesi: Como, il 21 aprile pellegrinaggio dei giovani con il vescovo Cantoni al santuario della Vergine del Soccorso

I giovani della diocesi di Como in cammino con il vescovo mons. Oscar Cantoni verso il santuario della Beata Maria Vergine del Soccorso. Si svolgerà, sabato 21 aprile, il pellegrinaggio diocesano “Dammi un cuore che ascolta”. A darne notizia è il giornale diocesano “Il Settimanale”. L’appuntamento è organizzato dal Centro per la pastorale giovanile in preparazione di due eventi che vedranno protagonisti i giovani: il prossimo Sinodo e la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Si comincerà alle 16 con la recita del Rosario. Alle 17, nel santuario, il vescovo terrà una lectio, alla quale seguiranno momenti di riflessione personale. Concluderà il pomeriggio di preghiera l’adorazione eucaristica.