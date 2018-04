Diocesi: Casale Monferrato, il 13 aprile serata sulla Costituzione con Onida e Balduzzi

“La costituzione ieri, oggi …domani?” sarà il tema dell’incontro che si terrà a Casale Monferrato nella serata di venerdì 13 aprile. Dalle 21, presso la Biblioteca del Seminario, ne parleranno Valerio Onida, costituzionalista e presidente emerito della Consulta, e Renato Balduzzi, docente ordinario di Diritto Costituzionale all’Università Cattolica di Milano e membro non togato del Consiglio superiore dalla magistratura. A promuovere l’iniziativa, nel settantesimo anniversario dell’emanazione della Carta Costituzionale, sono i Servizi per la pastorale della cultura, scolastica e giovanile della diocesi di Casale Monferrato nell’ambito di “Cantiere Speranza” anche alla luce di quanto ha affermato il presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Gualtiero Bassetti, al termine del Consiglio permanente sottolineando come “i segni di primavera fioriscono ancora in una Carta costituzionale bella e cara, con i suoi valori di lavoro, famiglia, giustizia, solidarietà, rispetto, educazione, merito. Con il valore essenziale della pace, senza la quale tutto è perduto”.