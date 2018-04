Diocesi: Albenga-Imperia, al via le iscrizioni alla scuola di consulenza pastorale

Aperte le iscrizioni per il nuovo anno della scuola di consulenza pastorale, che si svolgerà nell’Istituto salesiano “Madonna degli Angeli” di Alassio. L’iniziativa del vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti, prenderà il via con la settimana intensiva, dal 9 al 14 luglio. Si tratta di un percorso di tre anni attivato dall’Istituto studi e ricerche di Pastoral counseling. “Il corso offre ai presbiteri, alle religiose e ai religiosi, ai diaconi permanenti e ai laici – si legge in una nota – conoscenze, competenze e strumenti per perfezionare le motivazioni dell’agire pastorale, per migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e della comunicazione, per assicurare idoneità di intervento nel complesso ambito del disagio personale, familiare e di gruppo”. Il percorso formativo è articolato in insegnamenti teorici, attività di tirocinio pratico e “percorsi di crescita” personali e di gruppo. L’iscrizione è limitata a 15 studenti. Le domande dovranno essere presentate entro il 20 giugno all’indirizzo mail: segreteria.isrpc@gmail.com.