Università Cattolica: Milano, consegnato un attestato di idoneità alla laurea in memoria di Francesco Maria Gallone

La mamma di Francesco Maria Gallone con il prof. Luigi Pati

L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha consegnato oggi un attestato alla mamma di Francesco Maria Gallone, studente 22enne con disabilità, morto due mesi fa a un passo dalla laurea. Come si legge in una nota, “il preside di Scienze della formazione, Luigi Pati, prima dell’inizio dell’odierna sessione laurea, ha fatto dono alla madre di un certificato che attesta che Francesco era in possesso dei requisiti finali richiesti per conseguire il titolo di dottore in Scienze dell’educazione e della formazione”. “Davanti a un’aula gremita di parenti e amici – prosegue la nota – le parole del preside e quelle della madre hanno ricordato la figura speciale di Francesco che amava la vita, che metteva la passione e la speranza in ogni momento, in famiglia, nelle amicizie, nello studio, nello sport e nel suo blog dove combatteva una tenace battaglia contro le barriere architettoniche”. “Una determinazione e un entusiasmo contagiosi, sempre con il sorriso sulle labbra”, che emergono anche nelle immagini e nelle parole da lui scelte per un video pubblicato su Youtube.