Ucsi: Desk, primo numero 2018 dedicato a “Raccontare la giustizia” e veste grafica rinnovata

“Raccontare la giustizia”. Questo il titolo del primo numero 2018 (gennaio – marzo) della rivista Desk, realizzata e promossa dall’ Ucsi, per aprire finestre di dialogo con i settori vitali del pensiero e della cultura contemporanei, nella convinzione che un giornalismo sano e alla ricerca della verità è un irrinunciabile pilastro di democrazia e un costruttore di bene comune. In questi mesi Desk si sta occupando del modo con cui l’informazione racconta e accompagna i grandi processi sociali del nostro tempo, dal lavoro alle migrazioni, dalla pace alla giustizia, dal futuro delle città ai possibili processi di integrazione in contesti sempre più multiculturali. Ecco quindi “Raccontare la giustizia”, che inaugura una nuova veste grafica, e offre – in particolare a giornalisti e comunicatori – griglie di analisi e spunti di riflessione su quanto è materia e oggetto del loro lavoro. Ad aprire il numero, dopo l’editoriale del direttore Vania De Luca, presidente Ucsi, una riflessione sul “riparare le relazioni rotte” di padre Francesco Occhetta, scrittore de “La Civiltà Cattolica” e consulente nazionale Ucsi. Tra i temi approfonditi, il difficile rapporto tra magistratura e informazione, la mediazione per risolvere i conflitti, il carcere, l’usura, i difficili percorsi di riconciliazione e riparazione, il dolore e il perdono delle vittime, la testimonianza del giudice Livatino, con citazioni inedite dai suoi diari. E poi le interviste, al presidente emerito della Corte costituzionale Gian Maria Flick, al presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna, ai cronisti di giudiziaria. Una ricerca sul caso Ilaria Capua è uno spunto per parlare di cronaca giudiziaria tra mercato e politica, e due articoli si occupano di fake news e giornalismo di pace, alla luce del messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali.