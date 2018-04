Tv2000: da domani torna “C’è Spazio” in prima serata. Si parte parlando di intelligenza artificiale

Adrian Fartade, Valentino Spadoni, Letizia Davoli, Umberto Guidoni e Giuseppe Pinetti nello studio di "C'è Spazio"

Da giovedì 5 aprile torna su Tv2000 “C’è Spazio”, l’appuntamento in prima serata – alle 21.05 – con la divulgazione scientifica. Molte le novità previste nella quarta stagione del programma. “Dopo aver esplorato con le prime tre serie le vastità dell’universo, descrivendo gli oggetti e le forze che lo costituiscono, la trasmissione di Letizia Davoli – si legge in una nota – allarga gli orizzonti della propria indagine per raccontare le frontiere della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, con uno sguardo sempre rivolto al cielo e al futuro dell’uomo nello spazio”. Nelle nuove puntate di “C’è Spazio” si parlerà così di intelligenza artificiale, evoluzione dell’uomo fuori dalla Terra, vita aliena, fisica delle particelle e viaggi del tempo. “Non mancheranno inoltre le testimonianze di scienziati di fama internazionale, affiancati dall’astronauta Umberto Guidoni e da Adrian Fartade all’interno di uno studio del tutto rinnovato”. Il programma verrà realizzato con il patrocinio dell’Agenzia spaziale europea (Esa), di quella italiana (Asi), dall’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn).

“La prima puntata – conclude la nota – sarà dedicata all’intelligenza artificiale sempre più presente nelle nostre vite e alle implicazioni sociali ed etiche che gli scenari futuri – spesso inquietanti – della robotica portano con sé”. In studio, insieme a Letizia Davoli e alla eccellenza della ricerca italiana ed internazionale, l’astronauta italiano Umberto Guidoni e lo youtuber Adrian Fartade.