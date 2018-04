Teologia: Cti, il 14 aprile alla Pontificia Università Antonianum seminario nazionale alla luce di “Veritatis Gaudium”

“Verso dove?” è il tema del seminario annuale del Coordinamento teologhe italiane (Cti) in programma sabato 14 aprile a Roma, presso la Pontificia Università “Antonianum”. La giornata, si legge in un comunicato, analizzerà la situazione e le prospettive di due temi importanti: il rapporto tra fede e femminismo, e la teologia in Italia, anche alla luce della recente costituzione apostolica di Papa Francesco, Veritatis Gaudium. Il primo verrà affrontato, al mattino, da Elizabeth Green, pastora battista a Cagliari e teologa femminista di fama internazionale, che si interrogherà anche su significato e compiti di una rete di teologhe cui si sono associati anche alcuni teologi. Il pomeriggio sarà invece guidato da Milena Mariani, teologa sistematica che presenterà la situazione della teologia in Italia rispetto a studio, ricerca, insegnamento. “Che cosa possiamo sperare e che cosa vorremmo proporre da parte nostra per il prossimo futuro?”, si chiede la teologa. “Forse – afferma – l’interrogativo più pungente è suggerito ora dalla costituzione apostolica Veritatis gaudium di Papa Francesco (8 dicembre 2017), che nel Proemio ripropone con insistenza l’immagine di una Chiesa ‘in uscita’”. Richiamando le riforme dell’assetto degli studi teologici in atto da anni, la teologa pone sul tappeto diverse questioni. Tra queste il “pensare” il ruolo della teologia nel contesto odierno, il rapporto fra teologia e scienze religiose, il riconoscimento pieno della dignità del laico e della donna nella Chiesa. “Il nostro – conclude – è un tempo che richiede realismo e coraggio. Anche nella proposta e pur sapendo che vi sono voci che rimangono spesso inascoltate, in particolare voci femminili. Per evitare che ciò accada, servirebbe una Chiesa ‘in uscita’”.