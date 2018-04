Siria: Msf, “raddoppiano i feriti per mine, la metà sono bambini”

“In Siria nord-orientale il numero di persone ferite da mine, trappole esplosive e bombe inesplose è raddoppiato tra novembre 2017 e marzo 2018. La metà delle vittime sono bambini, alcuni anche di un anno, che con le loro famiglie stanno rientrando nelle loro case, dopo che i combattimenti si sono placati nei governatorati di Raqqa, Hassakeh e Deir ez-Zor”. Nella Giornata mondiale contro le mine, Medici senza frontiere (Msf) invita tutte le organizzazioni e gli attori coinvolti, a livello internazionale e locale, “a rafforzare e accelerare l’azione di sminamento e le attività di informazione al rischio mine, migliorando l’accesso alle cure mediche salvavita per le vittime di ordigni esplosivi”. “I pazienti ci raccontano di aver trovato mine e trappole esplosive nei campi, lungo le strade, sui tetti delle case e sotto le scale – riferisce Satoru Ida, capomissione di Msf in Siria -. Perfino teiere, cuscini, pentole, giocattoli, apparecchi per il condizionamento dell’aria e frigoriferi sono stati manomessi durante la prolungata assenza delle persone, e sono pronti a esplodere quando le persone rientrano per la prima volta in casa dopo aver vissuto da sfollati per mesi o addirittura anni”. Nel nord-est della Siria, Msf supporta due ospedali: uno a Tal Abyad, che riceve feriti per lo più dal governatorato di Raqqa, e un altro a Hassakeh. Gli esperti di sminamento temono che centinaia di migliaia di dispositivi siano ancora nascosti nelle scuole, nelle strutture mediche e nei campi di Deir ez-Zor. “È una corsa contro il tempo. La gente sta tornando a vivere in quello che è in effetti un campo minato”, aggiunge Ida di Msf. “In questi incidenti ogni minuto conta. Se la persona non muore sul colpo, il ritardo nelle cure mediche è nella maggior parte dei casi uno dei fattori che determina la gravità del caso e i tempi di recupero per il paziente”. Msf ha assistito 133 persone ferite da mine e trappole esplosive tra novembre 2017 e marzo 2018, con una media di un paziente al giorno. Il numero delle vittime colpite da questi infortuni è notevolmente aumentato dalla fine del 2017 (17 casi a novembre, 39 a dicembre) ai primi mesi del 2018 (41 casi a gennaio e 36 dall’inizio di febbraio al 14 marzo).