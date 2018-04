Rohingya: Moas, una nave in missione per un mese nel mare delle Andamane

La nave Sar (Search and rescue) di Moas (Migrant offshore aid station), “Phoenix”, prende il largo per una missione d’osservazione della durata di un mese nel mare delle Andamane. “Lanciamo questa missione in seguito alle ultime notizie sui rifugiati Rohingya che fuggono via mare dal Myanmar a bordo di imbarcazioni inadeguate e in condizioni meteorologiche pericolose”, informa Moas.

La Phoenix dovrebbe arrivare nel mare delle Andamane il 15 aprile per monitorare in modo indipendente gli ultimi sviluppi di questa crisi umanitaria. “La missione contribuirà a far luce sulla situazione che si va delineando e a rafforzare trasparenza e responsabilità nell’ambito del soccorso marittimo – spiega Moas -. Avremo a bordo anche un equipaggio Sar, qualora fossero necessari interventi d’emergenza. La fase iniziale di questa missione durerà un mese, fino al 15 maggio”.

Da ottobre 2017 Moas opera già nella regione di Cox’s Bazar, in Bangladesh, dove fornisce assistenza medica d’emergenza e primaria ai rifugiati Rohingya. “Come possiamo restare a guardare – afferma Regina Catrambone, co-fondatrice e direttrice di Moas – mentre le persone rischiano la propria vita e quella dei propri cari per sfuggire a una situazione che le Nazioni Unite hanno definito di ‘pulizia etnica’?”. Già due volte Moas ha utilizzato la Phoenix a sostegno dei rifugiati Rohingya in quest’area. Fra ottobre 2015 e aprile 2016 ha portato a termine una prima missione d’osservazione, mentre nel 2017 ha consegnato 40 tonnellate di aiuti umanitari al governo bengalese.