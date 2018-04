Quirinale: iniziate le consultazioni per il nuovo governo, dopo i presidenti questo pomeriggio tocca ai primi gruppi parlamentari

Sono iniziate questa mattina al Quirinale le consultazioni per il nuovo governo. Il Capo dello Stato ha ricevuto nello studio “alla vetrata” – nell’ordine – il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera, Roberto Fico, e il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Nessuno ha rilasciato dichiarazioni al termine dell’incontro.

Oggi pomeriggio cominceranno a salire al Colle le delegazioni dei gruppi parlamentari, in ordine di consistenza numerica. Alle 16 si partirà con il gruppo per le autonomie (Svp-Patt, Uv) del Senato. Alle 16.45 sarà la volta del gruppo misto del Senato e alle 17.30 di quello della Camera. I gruppi misti sono quelli in cui confluiscono deputati e senatori che non hanno aderito ad alcun gruppo specifico. Alle 18.30 la delegazione di Fratelli d’Italia concluderà questa prima giornata delle consultazioni, che proseguiranno domani con i gruppi più rappresentati in Parlamento: Pd, Forza Italia, Lega e M5S.