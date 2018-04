Papa Francesco: udienza, “diamo la Buona Pasqua all’amato Papa Benedetto”

foto SIR/Marco Calvarese

“Vorrei che dessimo la Buona Pasqua a chi è stato vescovo di Roma, l’amato Papa Benedetto, che ci segue per la televisione. A Papa Benedetto, tutti diamo la Buona Pasqua, e un applauso, forte!”. Lo ha detto il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, che ha cominciato parlando a braccio. “Buon giorno e buona Pasqua!”, ha esordito Francesco rivolgendosi ai 20mila fedeli in piazza nonostante la pioggia: “Voi vedete che oggi ci sono dei fiori, e i fiori dicono gioia, allegria”, ha proseguito riferendosi agli addobbi pasquali ancora sul sagrato e ricordando che “in certi posti la Pasqua viene chiamata Pasqua fiorita, perché fiorisce il Cristo Risorto, è il fiore nuovo. Fiorisce la nostra giustificazione, fiorisce la santità della Chiesa. Per questo tanti fiori. È la nostra gioia”. “Tutta la settimana noi festeggiamo la Pasqua, tutta la settimana”, ha ricordato il Papa sempre a braccio: “E per questo ci diamo tutti noi, una volta in più, la Buona Pasqua. Diciamo: ‘Buona Pasqua’, tutti”. Poi l’invito a fare gli auguri a Benedetto.