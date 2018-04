Papa Francesco: udienza, 20mila in piazza nonostante la pioggia. Fa salire sei bambini sulla papamobile

foto SIR/Marco Calvarese

La pioggia non ha scoraggiato i fedeli accorsi da ogni parte del mondo per assistere all’udienza generale. Ad accogliere il Papa, arrivato puntuale alle 9.30 con la jeep bianca, ci sono infatti in piazza San Pietro circa 20mila persone, muniti di ombrelli multicolori, cappellini colorati e attrezzatura antipioggia. Ospiti della papamobile, fin dall’inizio dell’udienza, sei bambini vestiti con il saio della prima comunione: tre ragazze dai lunghi capelli e tre ragazzi, che si sono goduti tutto il tragitto della parte preliminare dell’udienza del mercoledì. Tra i tanti striscioni, spiccano quelli dei ragazzi degli oratori provenienti dalla diocesi di Milano e di Bergamo – circa 7mila – e quelli dei ragazzi della professione di fede della diocesi di Cremona, oltre 200. Protagonisti come sempre i bambini, che il Papa ha baciato e accarezzato lungo il percorso tra i vari settori della piazza, assicurandosi che avessero il capo ben coperto per ripararsi dal maltempo. Arrivato nel settore più esterno delimitato dal colonnato, Francesco ha salutato anche i fedeli accorsi lungo le transenne che affacciano su piazza Pio XII, muniti degli immancabili smartphone per le foto e i selfie. A fare da cornice all’udienza di oggi, la prima dopo Pasqua, il sagrato ancora addobbato con i fiori delle celebrazioni dei giorni scorsi, con il giallo a fare da padrone in qualità di colore dominante. Terminato il giro in piazza, il Papa si è congedato dai suoi sei piccoli ospiti facendoli scendere dalla jeep e poi, a piedi, richiamato a gran voce dalla prima fila delle transenne, ha stretto la mano e ha scambiato qualche parola con alcuni ragazzi.