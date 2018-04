Papa Francesco incontra i giovani italiani: il cammino di preparazione delle diocesi dell’Emilia Romagna

foto SIR/Marco Calvarese

Le diocesi dell’Emilia Romagna cominciano a muovere i primi passi per arrivare a Roma l’11 e 12 agosto per l’incontro dei giovani italiani con Papa Francesco. Tante le proposte di cammini e percorsi significativi per pellegrinaggi, in preparazione dell’incontro romano del Circo Massimo. La diocesi di Bologna si metterà in cammino dal 5 al 10 agosto incontrando alcuni testimoni a Montesole e a Boccadirio e visitando luoghi d’arte e cultura come il mausoleo di Marconi a Pontecchio Marconi o il Sinai bolognese a Montovolo. La diocesi di Carpi ha organizzato, a maggio, un pellegrinaggio a Lourdes in collaborazione con l’Unitalsi. Cesena-Sarsina, invece, si muoverà dal 5 al 9 agosto su tre percorsi con partenza per tutti alla Basilica del Monte (Cesena) e arrivo a quella di San Vicinio a Sarsina. Verranno toccati luoghi d’arte e di spiritualità come l’Eremo di Camaldoli, La Verna, Eremo di Sant’Alberico, San Leo, Basilica del Monte (Cesena), Santuario del Crocifisso (Longiano). Un unico cammino per la diocesi di Faenza che partirà il 7 agosto da Alfonsini per arrivare, il 10, a Modigliana. La chiesa di Fidenza propone un pellegrinaggio in Terra Santa con il vescovo e una settimana residenziale prima di raggiungere Roma l’11 agosto. Ferrara-Comacchio si muoverà attraverso Loreto per giungere a Roma. La partenza è dall’abbazia di Pomposa. Imola in cammino dal 5 al 10 agosto attraverso Viterbo per poi arrivare a Roma passando per Vetralla, Sutri, Campagnano e La Storta. La diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, pur lasciando le Unità pastorali libere di scegliere i cammini da intraprendere, darà rilievo a un momento diocesano che vedrà i gruppi arrivare presso la parrocchia Santa Maria del Rosario ai Martiri Portuensi a Roma guidata dai Sacerdoti della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo. Il 10 agosto si svolgerà un incontro con il vescovo, mons. Camisasca. La diocesi di Modena-Nonantola camminerà sul sentiero della Romea Nonantolana nel quale approfondirà la vita e la storia di don Luigi Lenzini, il sacerdote modenese ucciso dai partigiani nel luglio 1945 e sepolto a Crocette di Pavullo. La Via Francigena, da Parma a Roma (3-10 agosto), sarà il percorso scelto, lungo 190 chilometri, dai giovani parmensi. I coetanei della diocesi di Piacenza si recheranno a La Verna, mentre i ravennati saranno impegnati in un cammino tutto diocesano che toccherà i vari vicariati, incrocerà luoghi d’arte e spiritualità come le Basiliche di Ravenna: San Vitale e sant’Apollinare in Classe e si concluderà a Milano Marittima.