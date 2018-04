Domenica prossima, 8 aprile, seconda domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, alle 10.30 il Papa celebrerà la messa in piazza San Pietro. A ricordarlo è oggi l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche pontificie. Alla celebrazione parteciperanno anche i “missionari della Misericordia” inviati dal Papa in tutto il mondo come apostoli del sacramento della Penitenza, durante il Giubileo straordinario del 2016.