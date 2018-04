Papa Francesco: dall’8 all’11 aprile l’incontro con i 550 “missionari della misericordia”

foto SIR/Marco Calvarese

Si svolgerà dall’8 all’11 aprile il secondo Incontro con i missionari della Misericordia con Papa Francesco, organizzato dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Più di 550 missionari della Misericordia, provenienti dai 5 continenti – informa il dicastero della Santa Sede – sono attesi per questo secondo incontro con il Santo Padre, a due anni dall’istituzione di questo speciale Ministero durante il Giubileo della Misericordia. “In queste giornate – si legge nel comunicato – i missionari ascolteranno delle catechesi, offriranno delle testimonianze sulle attività pastorali svolte nelle proprie diocesi e potranno celebrare il sacramento della Riconciliazione, cuore di questo ministero speciale affidatogli dal Papa. I missionari, inoltre, riceveranno l’Annuario che raccoglie i contatti di tutti gli 897 missionari della Misericordia attivi in questo momento”. Centrale nel programma l’incontro con Papa Francesco, in programma martedì 10 aprile, nella Sala Regia del Palazzo Apostolico in Vaticano, dopo il quale i missionari concelebreranno la celebrazione della Santa Messa nella Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Francesco.