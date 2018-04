Minori: Gruppo Abele, al via anche a Torino il progetto “E se diventi farfalla” contro la povertà educativa

Ha preso il via anche a Torino “E se diventi farfalla“, un progetto finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che sperimenta la creatività come risorsa per combattere la povertà educativa in 9 regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto, Basilicata, Toscana). A Torino partner del progetto è la Cooperativa sociale Binaria che gestisce il centro commensale del Gruppo Abele di via Sestriere 34. I bambini e le bambine nella fascia d’età 0-6 anni a cui si rivolge nei diversi territori di intervento sono più di 140mila. Il progetto vuole potenziare i nidi e le scuole dell’infanzia, offrire nuove attività creative aperte tutte le famiglie, con una particolare attenzione a quelle più fragili, per offrire ai propri figli occasioni importanti e di qualità per crescere dal punto di vista culturale, sviluppare i propri talenti, condividere storie e fare comunità. La cooperativa Binaria organizzerà appuntamenti con illustratori, fumettisti, scrittori, spettacoli teatrali e feste, mostre e installazioni; laboratori artistico-creativi nelle scuole, attività rivolte a genitori e figli insieme, corsi di formazione per genitori, insegnanti, educatori, docenti e operatori; un festival annuale dedicato a Gianni Rodari e al suo lavoro.