Migranti: Cosenza, il 6 aprile si inaugura un centro polifunzionale per l’inclusione sociale

“Migranti, la sfida dell’incontro”: è il titolo della mostra realizzata per la 37ª edizione del Meeting dell’amicizia tra i popoli che arriverà a Cosenza il 6 aprile (ore 11) in occasione dell’inaugurazione del Centro polifunzionale per l’integrazione e l’inclusione sociale degli immigrati a Palazzo Gervasi, in pieno centro storico. Ne dà notizia la Fondazione Migrantes. Il centro polifunzionale sarà gestito dalla cooperativa sociale “La Terra” che si è aggiudicata un bando del Comune. La stessa cooperativa, che opera a Cosenza dal 1979, in convenzione con la Prefettura di Cosenza, gestisce il centro di accoglienza San Martino, sempre nella città vecchia, che dal 2013 al 2016 ha accolto centinaia di persone immigrate richiedenti asilo. Negli spazi del centro saranno allestiti un internet social point, uno spazio di socializzazione e ristoro per le donne, una sala multi culto, uno sportello di orientamento e una mediateca culturale. Inoltre saranno organizzati laboratori di formazione linguistica e manifestazioni ricreative e culturali. Palazzo Gervasi sarà anche centro di accoglienza diurna per i figli degli immigrati. All’inaugurazione interverrà, tra gli altri, mons. Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza-Bisignano. Contemporaneamente sarà inaugurata anche la mostra, organizzata dalla cooperativa sociale “La Terra” in collaborazione con il Csv di Cosenza, che propone al visitatore di seguire i percorsi intrapresi dai migranti, immedesimandosi nella loro condizione umana. La mostra, ad ingresso libero, che si potrà visitare dal 6 al 15 aprile, a Palazzo Gervasi, è patrocinata dalla Fondazione Migrantes. Il 10 aprile, alle 20, al cinema San Nicola di Cosenza, sarà proiettato il film “My name is Adil” alla presenza del regista Andrea Pellizzer. Il film racconta la vera storia di Adil, un bambino marocchino. A dialogare con il regista sarà il docente Leonardo Spataro. Infine sabato 14 aprile, alle 10.30, alla Cittadella del volontariato di via degli Stadi, si svolgerà la tavola rotonda a cura del Csv sul tema “Immigrati: le testimonianze del volontariato”.