Mafia: a Gioia Tauro estirpate 200 piantine di kiwi. La cooperativa, “loro distruggono e noi ricostruiamo, rilanciamo l’impegno”

Duecento piante di kiwi estirpate e tagliate di netto che, dopo pochi giorni, risorgono. È quanto sta accadendo sui terreni confiscati alla mafia (in particolare alla cosca Molè), adesso coltivati dalla cooperativa Valle del Marro-Libera Terra in Contrada Sovereto a Gioia Tauro. Poco prima di Pasqua sono stati i soci della coop a scoprire che interi filari di piante di actinidia erano stati strappati e buttati a terra, mentre altre piante erano state tagliate di netto. Il quarto atto intimidatorio nel giro di un anno bollato subito da uno degli operai della cooperativa calabrese come “una vigliaccata”. Mentre il vicepresidente della struttura, Antonio Napoli, ha spiegato che “per realizzare questa produzione c’è stato un lungo lavoro di quattro anni”. Le piantine che sono state tagliate qualche giorno fa, erano le stesse che “l’estate scorsa hanno rischiato di non ricevere acqua per i tre sabotaggi dell’impianto irriguo”. L’atto intimidatorio ha però avuto l’effetto contrario di quello voluto. Oggi, infatti, la cooperativa attraverso il suo sito internet ha dato notizia che “presto verranno messe a dimora tutte le piantine mancanti”. “La mafia distrugge, aspettandosi un passo indietro, una rinuncia. E noi ricostruiamo, rilanciamo l’impegno, per difendere la nostra dignità di lavoratori e di persone”, si legge sempre sul sito della cooperativa. Mentre uno dei fondatori della struttura ha spiegato che proprio le piante di kiwi che presto torneranno a crescere “sono l’immagine della resilienza. La nostra comunità ha bisogno di tanto coraggio, soprattutto del coraggio di cambiare”. La cooperativa Valle del Marro-Libera Terra è stata creata nel 2004 sui terreni agricoli confiscati alla ‘ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro, cogliendo l’opportunità offerta dalla legge 109/96 e da un progetto di Libera.