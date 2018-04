Iraq: Sako (patriarca), messaggio per la commemorazione dei martiri caldei

“La Resurrezione e il sangue dei martiri sono una fonte di ispirazione e hanno valori spirituali che riempiono la nostra vita di speranza, di dignità umana, di tolleranza e di pace. La nostra nazione si rialzerà e si libererà da ogni forma di terrorismo, uccisioni, distruzioni e godrà di sicurezza, stabilità, prosperità economica e sociale”. È quanto scrive il patriarca caldeo di Baghdad, Louis Raphael Sako, nel suo messaggio per la commemorazione dei martiri “della nostra Chiesa, sempre generosa nello spargimento di sangue per amore della fede” che si svolge come di consuetudine il venerdì successivo alla Pasqua. “Ricordare i martiri nel tempo pasquale – si legge nel messaggio diffuso oggi dal Patriarcato caldeo – ci dona speranza, rinnova la nostra fiducia nella vita e realizza i nostri desideri”. Dal patriarca anche un’esortazione ai fedeli e ai sacerdoti a lavorare “di squadra perché la nostra forza si basa sull’unità. È questo l’unico modo per apportare cambiamenti. I cristiani sono chiamati anche ad essere impegnati nella loro patria ‘sacra’, nella convinzione profonda che le buone azioni, l’amore e la pace alla fine supereranno l’ingiustizia”. Ricordando l’insegnamento di Papa Francesco, Mar Sako sottolinea l’importanza di “servire e amare il prossimo seguendo l’esempio di Cristo. Dobbiamo trovare il modo dare più aiuto, stabilità e benessere alle persone, dopo tutte le angosce che hanno sofferto per il terrorismo e la distruzione”. Ciò equivale anche a “ricostruire i villaggi e le città distrutte dal conflitto per permettere agli sfollati interni il ritorno alle loro case. Abbiamo bisogno di preservare il numero restante dei cristiani rimasti in Iraq e di aumentare, da un lato i contatti tra clero e fedeli e dall’altro, tra questi e i fratelli di altre religioni per allontanare in tal modo l’oscurità da questa terra di civiltà”.