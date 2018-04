Festival biblico: domani a Vicenza presentazione della XIV edizione

Verrà presentata domani a Vicenza la 14ª edizione del Festival biblico che si terrà dal 3 al 27 maggio nelle città e nelle province di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Vittorio Veneto e avrà per tema il futuro inteso principalmente nel suo rapporto costitutivo con la nostra esistenza. Un mese di appuntamenti, conferenze, incontri, meditazioni, letture, concerti, spettacoli e performance artistiche che animeranno piazze, palazzi, giardini, strade e chiese delle città coinvolte, per confrontarsi su quello che la Bibbia ha da dire oggi sul futuro. Appuntamento per la presentazione nel Salone nobile di Palazzo Chiericati, sede dei Musei civici (piazza Matteotti 37/39 – ore 11). All’incontro parteciperanno Roberto Tommasi, direttore dell’Ufficio per la cultura della diocesi di Vicenza e presidente del Festival; Ampelio Crema, presidente del Festival; Jacopo Bulgarini d’Elci, vicesindaco e assessore alla crescita della Città di Vicenza; Roberta Rocelli, direttore generale del Festival; e alcuni membri del consiglio di presidenza del Festival: Martino Signoretto (diocesi di Verona), Roberto Ravazzolo (diocesi di Padova), Daniele Pavarin (diocesi di Adria-Rovigo), Andrea Dal Cin (diocesi di Vittorio Veneto). Presente anche Leopoldo Sandonà, responsabile del programma di Vicenza per il settore biblico, teologico ed etico. Al termine della conferenza, gli ospiti avranno la possibilità di visitare i Musei civici di Palazzo Chiericati.