Diocesi: Teramo, per le festività pasquali 25mila pellegrini al santuario di san Gabriele

Festività pasquali di grandi folle al santuario di San Gabriele. Si calcola che tra domenica delle Palme, domenica di Pasqua e lunedì di Pasqua siano arrivati al santuario non meno di 25mila pellegrini, oltre 12mila dei quali durante la sola giornata del lunedì di Pasqua. “Molto affollate – si legge in una nota – le messe principali, soprattutto quelle delle 11, 12, 16 e 17. Diverse centinaia i fedeli che si sono accostati alle confessioni. Numerosi anche coloro che hanno visitato la suggestiva rappresentazione artistica della Passione di Cristo e i vari musei che il santuario offre: museo ex voto, museo storico e luoghi del santo, museo Stauròs di arte sacra contemporanea”. “Il santuario – prosegue la nota – ha attivato, come sempre, un servizio interno di vigilanza per garantire la sicurezza dei pellegrini e la viabilità all’interno dell’area privata del santuario”. A ciò si sono aggiunti il servizio sanitario del 118, il volontariato di Unitalsi e dell’associazione nazionale Carabinieri in congedo, sezione di Giulianova (Te) oltreché il controllo operato da Digos, Carabinieri e Polizia che hanno vigilato nei suddetti giorni per garantire la sicurezza dei fedeli. “Purtroppo – rileva la direzione del santuario – non altrettanto si può dire dei servizi di vigilanza locale: non pochi problemi hanno avuto i pellegrini per arrivare al santuario, a causa di assoluta inesistenza del servizio dei vigili urbani, di informazioni e ausilio al traffico”. “Diversi automobilisti, esasperati e indispettiti, sono tornati a casa”, rilevano dal santuario, evidenziando che “purtroppo è un problema annoso che il santuario da sempre stigmatizza: “non è pensabile che non si assicuri un servizio puntuale di ausilio al traffico, segnaletica e informazioni turistiche”.