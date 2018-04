Diocesi: Teramo, al santuario di san Gabriele domani il vescovo Leuzzi incontra i neocatecumenali. Nel fine settimana raduno interregionale dei capi Scout

Nella serata di domani, giovedì 5 aprile, il vescovo di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi, incontrerà per la prima volta al santuario di san Gabriele (Te) le comunità neocatecumenali presenti sul territorio diocesano. All’incontro di preghiera, che si terrà nel nuovo santuario dalle 19.30 alle 21.30, si prevede la partecipazione di circa 1.500 aderenti al movimento ecclesiale del Cammino Neocatecumenale.

Sabato 7 e domenica 8 aprile, invece, il santuario di san Gabriele ospiterà, nei locali del Museo Stauròs, il raduno di un centinaio di capi Scout provenienti da Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise e Puglia. L’incontro inizierà sabato alle 16.30; per le 18 è previsto l’intervento del vescovo Leuzzi che porterà il suo saluto ai partecipanti. “Domenica mattina – si legge in una nota – i partecipanti si confronteranno su alcune tematiche formative per gettare le basi per il prossimo triennio associativo”. Il raduno terminerà alle 12.