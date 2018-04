Diocesi: Roma, rubato il dipinto del “Sacro Cuore” di Batoni nella Chiesa nuova

È stato rubato, questa mattina, il dipinto del Sacro Cuore di Gesù dell’artista settecentesco Pompeo Batoni dalla chiesa di Santa Maria in Vallicella, nota come Chiesa Nuova, a Roma. Ne dà notizia Romasette.it, testata online della diocesi di Roma. L’opera, di forma ovale e di dimensioni 35 × 40 centimetri, fu realizzata nel 1760 e l’artista si ispirò alle visioni della monaca francese santa Margherita Maria Alacoque. Il dipinto era custodito nella cappella della Presentazione della Vergine Maria al Tempio, all’estremità sinistra del transetto. Al momento le indagini, coordinate dai carabinieri del Nucleo Patrimonio artistico, non escludono che si tratti di un furto su commissione e per gli inquirenti è uno dei furti più importanti di opere d’arte avvenuti a Roma negli ultimi anni. Le telecamere interne alla chiesa hanno ripreso un uomo che, tra le 9.20 e le 9.30, subito dopo la Messa del mattino, si è avvicinato all’opera riuscendo a rimuoverla dalla cornice in pochi istanti. Il fatto è stato segnalato da una parrocchiana che ha provato a rincorrere il ladro. Quest’ultimo, però, ha fatto perdere le proprie tracce. “Ci sentiamo vittime di una grave forma di violenza”, ha commentato a Romasette.it il vicario parrocchiale padre Maurizio Botta.