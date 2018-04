Diocesi: Benevento, domani sera iniziativa “Giovani intraprendenti. Dialogo sul lavoro” con l’arcivescovo Accrocca

Sarà dedicata a “Giovani intraprendenti. Dialogo sul lavoro” l’iniziativa in programma per la serata di domani, giovedì 5 aprile, presso il pub “The river” in contrada S. Colomba di Benevento. A promuoverlo sono il Progetto Policoro della diocesi di Benevento e l’Ufficio diocesano per i Problemi sociali. A partire dalle 20.30, interverranno Ettore Rossi, direttore dell’Ufficio diocesano per i Problemi sociali e il lavoro, Ivan Francesca e Katrin Ricci, gestori del pub “The river”, Alessandra Varricchio e Sara Scuderi, animatrici del Progetto Policoro della diocesi di Benevento. Le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca.