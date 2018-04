Diocesi: Ascoli, campus estivi di servizio e formazione per ragazzi dai 14 anni

Campus estivi di servizio e formazione: è la proposta che, anche quest’anno, l’associazione “Laboratorio della Speranza” rivolge, insieme alla Pastorale giovanile della diocesi di Ascoli Piceno, agli adolescenti e giovani dai 14 anni in su. L’iniziativa volgerà in 4 settimane: 16-21 luglio; 23-28 luglio 2018; 20-25 agosto; 27 agosto-1 settembre. “Mediante il servizio, la formazione e la vita comunitaria – affermano gli organizzatori – vogliamo continuare a proporre ai giovani una esperienza di crescita umana, spirituale ed ecclesiale. Sarà possibile, per chi ha già partecipato in passato, tornare ad animare una settimana di Grest per i bambini di alcune delle comunità colpite dal sisma del 2016, oppure svolgere altri servizi di vario tipo come raccolte viveri in collaborazione con la Caritas Diocesana, servizi di ascolto e accompagnamento e animazione per anziani e disabili, collaborazione e lavori manuali vari in strutture che operano nel sociale e nella disabilità”. Le iscrizioni si raccolgono su www.laboratoriodellasperanza.it/iscrizioniestate2018. La quota di partecipazione è di circa 90/95 euro e comprende vitto e alloggio dalla domenica sera fino al sabato mattina. Novità di quest’anno le varie settimane avranno la presenza di un “accompagnatore spirituale” che guiderà la riflessione e la preghiera, e sarà disponibile per l’ascolto e l’accompagnamento anche personale dei giovani presenti. La prima settimana sarà affidata alla Pastorale giovanile di Ascoli Piceno, la seconda a don Tony Drazza, assistente nazionale Azione Cattolica Giovani, la terza a don Michele Birardi, Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Bari, e la quarta alla fraternità del Sermig di Torino. Info: estate@laboratoriodellasperanza.it oppure al 3348009354.