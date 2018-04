Diocesi: Alba, domenica 29 aprile un convegno per ricordare don Natale Bussi

È in programma per domenica 29 aprile il convegno che la diocesi di Alba dedicherà alla figura del grande teologo e filosofo don Natale Bussi. Nella casa diocesana di Altavilla, a partire dalle 15, si parlerà di “Don Natale Bussi testimone per una Chiesa in dialogo”, con gli interventi di Marta Margotti (Università di Torino), Battista Galvagno (Liceo classico Govone) e don Paolo Doglio, parroco di Barbaresco. Per ricordare l’illustre sacerdote, nato nel 1907 a Santo Stefano Belbo, il vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, ha costituito un comitato che ha già promosso un evento svoltosi in seminario il 25 gennaio scorso, occasione nella quale gli è stato dedicato un salone. Il 14 marzo, invece, nel trentesimo anniversario della morte, è stata celebrata una messa nella cattedrale di Alba.

Nel corso del convegno di Altavilla, aperto a tutti i fedeli della diocesi, verrà presentata la ristampa del volume “Il mistero cristiano” per le edizioni San Paolo. L’incontro del 29 aprile si colloca nel cammino che la diocesi di Alba sta compiendo a partire dal Sinodo diocesano di vent’anni fa, che è stato rilanciato proprio ad Altavilla il 15 settembre 2017 e che viene riproposto attraverso la lettera pastorale del vescovo “Gesù cammina con noi”. “A dare un indirizzo al convegno su don Bussi – si legge in una nota – è proprio uno slogan tratto dalla lettera pastorale di monsignor Brunetti: ‘Vedo la nostra Chiesa come un popolo in cammino’”.