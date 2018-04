Costa Rica: messaggio dei vescovi al nuovo presidente Andrés Alvarado. Ora “chiamati a unirci come una sola famiglia”

“Preghiamo per Andrés Alvarado Quesada, presidente eletto di tutti i costaricensi, perché lo Spirito Santo effonda i suoi doni su di lui e su coloro che lo accompagneranno in questa missione a loro affidata dal popolo sovrano. Dio lo aiuti a governare per il bene di tutti”. Lo scrive in messaggio, intitolato “Chiamati a unirci come una sola famiglia”, la presidenza della Conferenza episcopale della Costa Rica (Cecor), guidata da mons. José Rafael Quirós Quirós, arcivescovo di San José. La nota, firmata anche dal segretario generale della Cecor, mons. Javier Román Arias, vescovo di Limón, e dal tesoriere, mons. José Manuel Garita Herrera, vescovo di Ciudad Quesada, arriva all’indomani della vittoria elettorale di Andrés Alvarado al ballottaggio delle elezioni presidenziali. “Gli esprimiamo la nostra sincera felicitazione – si legge nel testo -. Che il Signore gli dia sapienza per rafforzare nella nostra patria la giustizia, la pace e tutti quei valori che la maggioranza della popolazione professa a partire dalla fede in Cristo. Nello spirito di unità nazionale proposto dal nuovo presidente manifestiamo la nostra totale disponibilità alla costruzione del bene comune, nell’integralità che questo concetto contiene”.

Il giorno di Pasqua il 66.46% degli aventi diritto ha sancito l’affermazione di Alvarado Quesada, scrittore e giornalista, già ministro del presidente uscente di centrosinistra Luis Guillermo Solís. Il candidato del Partido Acción Ciudadana ha ottenuto il 60,66% dei consensi e ha sconfitto Fabricio Alvarado Muñoz, candidato conservatore del partito Restauración Nacional, cantante evangelico. Lo sconfitto era stato il più votato al primo turno ed era dato per favorito da diversi sondaggi. Gli elettori hanno invece preferito la continuità. Il piccolo Paese centro-americano è famoso per essere uno dei più attenti al mondo alla tutela dell’ambiente e rispetto agli Stati confinanti vanta un livello di sicurezza decisamente maggiore. La campagna elettorale, tuttavia si è giocata anche sulle tematiche etiche e in particolare sul matrimonio gay, appoggiato da Carlos Alvarado e avversato invece da Fabricio Alvarado. Resta comunque dirompente l’avanzata del partito filo-evangelico, che ha moltiplicato negli ultimi anni i propri voti.

Concludono i vescovi: “Confidiamo nella forza capace di trasformare ogni cosa del Risorto, perché conduca il nostro Paese sui sentieri della pace, della giustizia e della verità”.