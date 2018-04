Consiglio d’Europa: oltre due milioni di ragazzi hanno un genitore in carcere. “Tutelare diritti e interessi dei figli dei detenuti”

(Strasburgo) Sono 2,1 milioni in Europa i figli che hanno un genitore in prigione, rende noto oggi il Consiglio d’Europa, e che vivono perciò in una “situazione che può generare traumi, stigmatizzazioni, angoscia, privazione delle cure parentali e perdita del sostegno finanziario con il rischio di danni al benessere e allo sviluppo” di questi ragazzi e ragazze. Perciò, il Comitato dei ministri del CdE ha pubblicato una Raccomandazione all’attenzione dei 47 Stati membri in cui vengono offerte indicazioni per “tutelare i diritti e gli interessi dei figli dei detenuti”, nella consapevolezza che salvaguardare i rapporti tra bambino e genitori in queste situazioni “può avere effetti positivi sul bambino, ma anche sul genitore detenuto” e sul contesto carcerario. Il documento offre indicazioni a tutela della sensibilità dei minori, in situazioni specifiche come l’arresto o riguardo le visite ai genitori detenuti. Tra le indicazioni, ad esempio, che il luogo di detenzione deve essere il più vicino possibile al domicilio del bambino o che i figli possano avere contatti regolari con i genitori, anche in forma virtuale; che tra il personale carcerario si identifichino e si formino agenti specificamente incaricati di occuparsi dei detenuti con figli. Altre indicazioni riguardano i rapporti con le istituzioni scolastiche o la tutela della privacy, i casi di figli molto piccoli che stanno con la mamma detenuta, indicazioni sempre orientate sul principio dell’“interesse superiore del bambino”.