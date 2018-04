Bambini: Save the Children, “infanzia negata a 1 minore su 4 nel mondo”. Al via campagna raccolta fondi

“Salvare i bambini significa salvare i valori universali dell’infanzia, che è negata nel mondo a 1 minore su 4”. Questo il messaggio della nuova campagna lanciata da Save the children, realizzata da Lateral, con un spot diffuso ad aprile e maggio sui principali canali televisivi e on line. Si tratta di 700 milioni di bambini. L’organizzazione internazionale da cento anni mette in atto “interventi di protezione, creazione di opportunità educative, realizzazione di spazi ad hoc per veder riconosciuto il diritto dei bambini a amare e essere amati, a sentirsi al sicuro, a imparare, a giocare”, spiega Filippo Ungaro, direttore della comunicazione di Save the Children: “Cerchiamo di restituire un’infanzia a quei 263 milioni di bambini che non vanno a scuola, ai 168 milioni coinvolti in qualche forma di lavoro minorile o ai 28 milioni in fuga da guerre e persecuzioni. Lottiamo per salvare i sei milioni di minori che muoiono ogni anno prima di aver compiuto 5 anni per malattie prevenibili e curabili. E ancora ci impegniamo perché quasi un milione e trecentomila minori che vivono in povertà in Italia abbia un’opportunità di futuro”.