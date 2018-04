Avvenire: la prima pagina di domani 5 aprile. Violenze di milizie e Guardia costiera libica, consultazioni al Quirinale, dumping nelle infrastrutture

Il caso delle violenze perpetrate dalle milizie e dalla Guardia costiera libica con cui il governo italiano ha stretto accordi per il contenimento dei flussi è il tema del titolo di apertura di domani di Avvenire: “Sotto i nostri occhi”. La corte penale internazionale dell’Aja ha infatti acquisito il rapporto dell’Onu sui crimini internazionali contro i migranti che Avvenire aveva anticipato alcuni giorni fa. Al tema dei profughi, questa volta quelli africani giunti in Israele, è invece dedicato l’editoriale a firma di Paolo Lambruschi. Oltre ai temi politici, con le consultazioni al Quirinale al centro, ampio spazio anche a una vicenda emblematica. La prima grande gara europea vinta con un maxi-ribasso di offerta da un gruppo di costruzioni di Stato cinese che ha sbaragliato i concorrenti europei in Croazia. Un caso di dumping anche nelle infrastrutture.