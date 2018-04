Rom e sinti: il 6 aprile al Senato il Rapporto annuale 2017 sull’emergenza abitativa in Italia

Il rapporto annuale sulla condizione dei rom e sinti in emergenza abitativa in Italia, sugli sgomberi forzati e i discorsi d’odio. Sarà presentato il 6 aprile a Roma (ore 11, Biblioteca del Senato, Piazza della Minerva 38) dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani in collaborazione con l’Associazione 21 luglio Onlus. Il rapporto contiene anche una mappatura nazionale delle baraccopoli, con un focus sulla città di Roma e il “Piano di inclusione rom” comunale. Interverranno Luigi Manconi, direttore Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali), già presidente della Commissione diritti umani del Senato; Carlo Stasolla, presidente Associazione 21 luglio Onlus; Tommaso Vitale, Università Science Po; Marco Zanne, Associazione 21 luglio Onlus. Durante l’evento sarà consegnata una targa del Senato a Goffredo Bezzecchi, vittima dei Porrajmos (lo sterminio di rom e sinti durante il nazismo) e sopravvissuto ai campi di concentramento.