Politica: Città dell’uomo e C3Dem, analisi del voto e “nuovi scenari politici” con Nando Pagnoncelli e Sandro Campanini

“Pensare politicamente dopo le elezioni del 4 marzo”: prosegue su questo argomento il “Percorso di riflessione 2017-2018” proposto dall’associazione milanese Città dell’uomo, fondata da Giuseppe Lazzati, in collaborazione con la rete di associazioni “C3dem. Costituzione Concilio cittadinanza”. L’analisi dei risultati elettorali è affidata a Nando Pagnoncelli, amministratore delegato Ipsos Italia; quindi una riflessione dal titolo “I nuovi scenari politici” a cura di Sandro Campanini, coordinatore C3dem. L’appuntamento è per lunedì 9 aprile (ore 18-20) presso la Sala parrocchiale San Giorgio, piazza San Giorgio 2 a Milano (Metropolitana Duomo: da via Torino, 400 metri sulla destra).