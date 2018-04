Ecumenismo: mons. De Donatis (vicario Roma) a Bartolomeo, “il Papa mi ha detto di portarvi il suo saluto affettuoso”

Mons. Angelo De Donatis è il nuovo vicario di Roma (Siciliani-Gennari/SIR)

“Domenica ho visto Papa Francesco e mi ha detto di portarvi il saluto affettuoso da parte Sua”. Così mons. Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, si è rivolto al Patriarca ecumenico Bartolomeo che lo ha accolto, con una settantina di sacerdoti del clero romano, al Fanar di Istanbul nel corso del pellegrinaggio che stanno compiendo in Turchia. “Siamo contenti oggi di essere qui”, ha aggiunto l’arcivescovo, spiegando che il gruppo è composto da “70 sacerdoti che lavorano nella diocesi di Roma più un gruppo di pellegrini dell’Opera romana pellegrinaggi”. “Per noi è una gioia grande – ha confermato mons. De Donatis – torniamo sempre volentieri proprio per risvegliare questa memoria spirituale che ci fa bene per il cammino di sequela di Gesù Cristo”. “Noi Le siamo veramente grati, io La ringrazio a nome di tutti anche per il suo esempio e la sua testimonianza di verità e di luminosità che continuamente ci offre. Quindi Dio La benedica e benedica il cammino dei suoi fedeli”, ha concluso l’arcivescovo.