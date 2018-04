Vita consacrata: Civcsva, a Roma dal 3 al 6 maggio il convegno internazionale “Consecratio et consecratio per evangelica consilia”

​Si svolgerà a Roma, dal 3 al 6 maggio, il convegno internazionale “Consecratio et consecratio per evangelica consilia” organizzato dalla Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica (Civcsva), presso la Pontificia Università Antonianum. Il Dicastero da tempo ha avviato una riflessione sui diversi significati che vengono attribuiti alle espressioni “consacrazione” e “vita consacrata”, partendo da un’attenta e critica lettura della realtà presente oggi nella Chiesa. L’obiettivo del convegno è coinvolgere i membri delle diverse forme di vita consacrata, delle associazioni di laici e dei movimenti nella riflessione attorno ad alcune quaestiones individuate precedentemente nel corso di un Seminario sulla stessa tematica, che ha visto la partecipazione di teologi, canonisti ed altri esperti. L’incontro si articolerà in tempi di confronto tra tutti i partecipanti e in lavori specifici per le distinte realtà (Ordo virginum, Istituti religiosi, Società di vita apostolica, Istituti secolari, Nuovi istituti e nuove forme, Associazioni e Movimenti).