Ucraina: Chiesa greco-cattolica su autocefalia Chiesa ortodossa ucraina, “passo importante per superamento della divisione tra le Chiese ortodosse”

La Chiesa ucraina greco-cattolica valuta “positivamente” la concessione di autocefalia alla Chiesa ortodossa ucraina ma “non partecipa e non è coinvolta in questo processo perché lo considera un affare interno delle Chiese ortodosse”. È quanto si legge in un comunicato diffuso oggi della Chiesa ucraina greco-cattolica che considera questo processo “un passo importante per il superamento della divisione tra le Chiese ortodosse ucraine e dell’isolamento nell’ambito del mondo ortodosso”. Il 19 aprile – spiega il comunicato – il Parlamento ucraino ha votato la risoluzione riguardante l’appello del presidente al Patriarca ecumenico Bartolomeo per ottenere un Tomos di autocefalia della Chiesa ortodossa in Ucraina. Nel comunicato del Santo e Sacro Sinodo del Patriarcato di Costantinopoli del 22 aprile si osserva che il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli ha preso in considerazione le questioni relative alla situazione della Chiesa in Ucraina, ha ricevuto dalle autorità ecclesiastiche e civili la petizione sulla concessione dell’autocefalia, e ha deciso di discutere la questione in consenso con le Chiese sorelle. Secondo la Chiesa ucraina greco-cattolica, “la creazione di unica Chiesa ortodossa in Ucraina è, tuttavia, solo il primo passo per raggiungere l’unità delle Chiese – sorte in seguito al Battesimo di Volodymyr (988) – in una sola Chiesa locale di Kyiv”. “Riteniamo – aggiunge il comunicato – che, nel processo verso una autocefalia della Chiesa ortodossa ucraina, il ruolo dello Stato non è quello di fondare una Chiesa, ma piuttosto di creare le condizioni libere allo sviluppo libero, integrale e organico della Chiesa stessa. In questo processo, tuttavia, bisogna salvaguardare il principio di legge secondo il quale lo Stato deve trattare tutte le Chiese e associazioni religiose in modo eguale e senza preferenze particolari”.