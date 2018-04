Papa Francesco: il 7 luglio a Bari per un incontro ecumenico sulla pace in Medio Oriente

“Il prossimo 7 luglio il Santo Padre si recherà a Bari, finestra sull’Oriente che custodisce le Reliquie di San Nicola, per una giornata di riflessione e preghiera sulla situazione drammatica del Medio Oriente che affligge tanti fratelli e sorelle nella fede”. Ad annunciarlo ai giornalisti, al termine del briefing sul C9, è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede. “A tale incontro ecumenico per la pace – ha proseguito – egli intende invitare i capi di Chiese e Comunità cristiane di quella regione. Fin da ora Papa Francesco esorta a preparare questo evento con la preghiera”. L’incontro, ha precisato il portavoce vaticano in risposta alle domande dei giornalisti, si svolgerà nella chiesa di San Nicola. Allo stato attuale, ha detto Burke rispondendo ad un’altra domanda, non si sa se l’incontro avrà anche i caratteri di una visita pastorale e se, oltre ai leader religiosi cristiani, saranno invitati altri esponenti religiosi.