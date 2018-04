Germania: a Münster dal 9 al 13 maggio il Katholikentag sul tema “Cerca la pace”

In vista del prossimo Katholikentag, il 9-13 maggio a Münster, i vescovi tedeschi hanno invitato le diocesi a destinare quanto raccolto nella colletta del 5-6 maggio prossimi per sostenere l’evento. “Cerca la pace” è il titolo di questa edizione del grande raduno dei cattolici in Germania. “Sarà ancora un riflesso della vitalità e della forza spirituale della nostra Chiesa, colorato e multiforme, riflessivo e allegro, devoto e politico allo stesso tempo”, scrivono i vescovi, che definiscono Münster “luogo storico che testimonia l’impegno sociale per la pace”. “Con il Katholikentag le persone di buona volontà vogliono contribuire a plasmare la pace con il loro stare insieme, con incontri personali, servizi religiosi, workshop, dibattiti e molti altri eventi diversi e interessanti per ogni fascia d’età” aggiungono i vescovi a sostegno di questa iniziativa che è interamente sotto la responsabilità del Comitato centrale dei cattolici tedeschi (Zdk), l’organismo che riunisce le associazioni laicali in Germania ed è uno degli interlocutori della Conferenza episcopale. “Alcuni di voi avranno già programmato la partecipazione a questa festa della fede, ma”, incoraggiano i vescovi, “anche se non potete venire personalmente, vi chiediamo sinceramente un sostegno” dal momento che il Katholikentag “è una forte espressione della responsabilità di tutti i cattolici per la Chiesa e la società”.