Diocesi: Torino, il 5 maggio una raccolta di denaro per il Servizio emergenza anziani in cinque punti della città

Una raccolta di denaro in cinque punti di Torino in favore del Servizio emergenza anziani (Sea). A promuovere la “Primavera di solidarietà”, che si svolgerà il 5 maggio, è stato il Centro Federico Peirone, istituzione dell’arcidiocesi di Torino dedicata allo studio dell’islam e alle relazioni con il mondo musulmano, in collaborazione con alcune realtà cristiane e musulmane della città. La presentazione alla stampa dell’iniziativa sarà mercoledì 2 maggio, alle 11, nella sede del Centro in via Mercanti, 10. Interverranno i rappresentanti di Centro Peirone, della Pastorale Universitaria Young Caritas Giovani e del Cii (Confederazione islamica italiana). Durante la conferenza stampa saranno comunicati l’orario e i cinque punti della raccolta fondi. Saranno presenti anche i rappresentanti del Sea. L’iniziativa ha il sostegno di Volontariato torinese e il patrocinio del Comune di Torino.