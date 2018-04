Diocesi: Locri, il 28 aprile presentazione del libro “Pane Sporco” e dibattito con l’autore Alberti, mons. Tomasi e il vescovo Oliva

Si svolgerà a Locri, il 28 aprile, alle 10, nell’auditorium del Centro pastorale della diocesi il dibattito dal titolo “Il Pane Sporco della Corruzione”, a cura della scuola di formazione socio-politica Laudato si’ della diocesi di Locri-Gerace. Durante l’iniziativa sarà presentato il libro “Pane Sporco. Combattere la corruzione e la mafia con la cultura” (ed. Rizzoli) del filosofo Vittorio V. Alberti, scritto con la prefazione di Giuseppe Pignatone, procuratore capo di Roma, e la postfazione di don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera. Sarà inoltre proiettato un video-messaggio di Papa Francesco contro la corruzione, realizzato in partnership tra il Dicastero della Santa Sede per il servizio dello sviluppo umano integrale e la Rete mondiale di preghiera del Papa. Parteciperanno al dibattito, tra gli altri, oltre all’autore, mons. Silvano Maria Tomasi del Dicastero per il servizio dello viluppo umano integrale, l’arcivescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, il procuratore di Locri, Luigi D’Alessio, il presidente del Tribunale, Rodolfo Palermo, e il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari.