Diocesi: Catanzaro-Squillace, domani convegno sulla “questione morale in Aldo Moro ed Enrico Berlinguer”

“La questione morale in Aldo Moro ed Enrico Berlinguer: un dialogo interrotto”. Ha questo titolo il convegno che si terrà domani, 26 aprile, alle 17.30, nell’auditorium del seminario regionale “San Pio X” di Catanzaro, promosso dall’arcidiocesi catanzarese. I lavori, a 40 anni dall’omicidio di Moro, moderati dal vicario episcopale per la cultura, don Francesco Brancaccio, saranno introdotti da don Davide Marino, che richiamerà a livello storico l’impegno dei cattolici in politica dal secondo dopoguerra sino alle prospettive attuali. Al convegno sarà presente anche l’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza episcopale calabrese.