Diocesi: Bologna, il 6 maggio si correrà in città la “Run for Mary” dedicata alla Madonna di San Luca

Una camminata non competitiva nella settimana dedicata alle celebrazioni della patrona di Bologna, la Madonna di San Luca. Nasce così la “Run for Mary”, un evento che coinvolgerà, domenica 6 maggio, in città gli sportivi, più e meno giovani. Il percorso si snoderà per circa 4 km tra le vie del centro. La partenza è prevista per le 18.30 in piazza del Nettuno, dove verrà posizionato un gazebo per le iscrizioni, mentre l’arrivo nel cortile dell’arcivescovado, dove sarà allestito un rinfresco per i partecipanti. A curare l’organizzazione della manifestazione è la società sportiva “Corri con noi”. La camminata è rivolta a tutti, giovani, anziani, famiglie, con una particolare attenzione a tutte quelle famiglie giovani non originarie di Bologna che non coltivano una devozione per la Madonna di San Luca. Si attendono per questa prima edizione tra i 350 e i 500 partecipanti. Sono stati coinvolti i principali enti di promozione sportiva attivi in città, come Csi, Uisp, Aics, Us Acli, che hanno condiviso l’iniziativa e si sono resi disponibili a sostenere e promuovere l’evento. L’obiettivo è quello di “favorire attraverso lo sport e la pratica di una camminata o di una corsa non competitiva un ulteriore momento di aggregazione di cittadini nei giorni solenni della presenza della venerata immagine della Madonna di San Luca”, ma anche quello di “sostenere il cosiddetto ‘terzo tempo’ incoraggiando un momento di convivialità e fraternità al termine della Run”.